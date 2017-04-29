Elektronik yasağı THY'i çok etkiledi

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, turizmin havacılık sektörüne olan etkilerine ilişkin, "Geçen yıl yaşanan olaylar neticesinde bazı ülkelerde 'Türkiye'ye gitmeyin' diye riskli ülke ilan edildik. Turizm bu nedenle sekteye uğradı. Rusya vatandaşına yasak koydu. Bugün ise tam tersine teşvik eder duruma geldi. Rusya'da güçlü bir geri gelme var. Bu bizim için sevindirici. Rusya toparlandı. Daha ciddi toparlanacak. Ayak seslerini duyuyoruz. Bu yaz önemli bir toparlanma yaşayacağız. 2015'in tamamen geri gelmesi şeklinde olmayacaktır. Ama yine de yaraları saracak, işletmeleri döndürecektir. Yerde bekleyen uçak yok. Bütün uçaklar havada yolcu taşıyor" dedi.















"THY YOLCULARA LAPTOP VERECEK"





CNN Türk'te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'e konuşan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, önümüzdeki haftadan itibaren business class yolcularına laptop yani diz üstü bilgisayar vereceklerini söyledi. Ekonomi sınıfında ise tüm yolculara wifi olarak adlandırılan kablosuz internet ücretsiz sunulacak. Bu hizmet daha önceden ekonomi sınıfı yolculara ücretli olarak veriliyordu. Alınan yasak kararının biraz da bölgede hızla büyüyen THY ve körfez taşıyıcılarının fazla pay almasından kaynaklandığına inandıklarını belirten Aycı, "Örneğin İstanbul'dan Avrupa aktarmalı ABD'ye uçuyorsunuz. Bu uçuşlarda bir yasak yok ama güvenlik olarak riskin daha düşük olduğu bizim yaptığımız direkt uçuşlarda var. Bunları anlamak zor. Biz tomografi gibi yeni nesil tarayıcılar dahil her türlü yatırımı yapmaya hazırız. Ama bir yandan yolcularımız için her türlü önlemi alıyoruz. Uçuş öncesinde cep telefonundan büyük elektronik eşyaları alıp sarıyoruz, özel kutulara koyuyoruz. İnişte teslim ediyoruz" dedi.













YOLCULAR KAPIDAN GİRERKEN TANINACAK





Teknolojiye ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen İlker Aycı, 3. Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte yolcuları kapıdan girişlerinden itibaren akıllı cihazlar üzerinden tanınacağını söyledi. Yakın gelecekte özel bir navigasyon programını da devreye sokacaklarını belirten Aycı, "6 büyük havalimanında istediğiniz noktaya gideceksiniz. Yenilikler peşindeyiz. Premium bir havayolu olarak tüm yenilikleri önce yolcularımıza sunmak için çalışıyoruz" diye klonuştu.