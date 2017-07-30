Gana Eski Büyükelçisi Şentürk Uzun tutuklandı

Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik cemaat soruşturması kapsamında, hakkında bir yıl önce gözaltı kararı çıkarılan ve aranan Türkiye’nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun tutuklandı.





Havuz medyasında yer alan habere göre operasyonu da polis değil MİT yaptı. İstihbarat servisinin İstanbul Kadıköy’de bulunduğunu belirlediği uzun 26 Temmuz’da gözaltına alındı. Uzun daha sonra adliyeye sevk edilirken nöbetçi hakimlikçe ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.







Şentürk Uzun, Ankara Vali Yardımcısı olarak görev yaparken 21 Eylül 2013’te Türkiye’nin Gana Büyükelçiliği’ne atanmış, 14 Ağustos 2014’te ise merkeze alınmıştı.