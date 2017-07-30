Samanyolu Haber /Gündem / ByLock'ta son nokta! /30 Temmuz 2017 15:36

ByLock'ta son nokta!

Tahşiye davısında savcılık esas hakkındaki müatalasını yazarken Bylock'un aslında bir tespit değil fişleme listesi olduğunu bir kez daha teyid eden bir skandala imza attı.

SHABER3.COM

Savcıdan tutuklu polislere eşi görülmemiş Bylock suçlaması

Tutuklu polisler hakkında, esas hakkındaki mütaalasında onlarca yıl hapis cezası isteyen savcılık, tutuklu emniyet amirleri Yurt Atayün ve Erol Demirhan'ın Bylock kullandığını iddia etti hem de onbinlerce kez. 

Savcının esas hakkındaki mütaalasında Yurt Atayün'ün 39 bin 504 kez, Erol Demirhan’nın ise iki ayrı hat üzerinden 27 bin 714 kez ByLock IP’sine bağlandıkları iddia edildi.

Ancak 17/25 Aralık Büyük Yolsuzluk Operasyonu sürecinde tutuklanan iki emniyet müdürü, Bylock'un yaygın biçimde kullanıldığı tarihte Silivri Cezaevi'nde tutuklu durumdaydılar. 

Savcılık iki polisin Hizmet Hareketi'yle irtibatına delil olarak sadece Bylock'u sunabildi. 

Savcılık mütaalasında, "Her ne kadar sanık Erol Demirhan ve Yurt Atayün'ün ByLock programı kullandıkları tarihte tutuklu oldukları tespit edilmiş ise de sanıkların tutuklanmadan önce kullandıkları telefon numaralarının, tutuklandıktan sonra da kullanılmaya devam edildiği tespit edilmiştir" denildi.

Yani bu durumda tutuklu oldukları, dolayısıyla Bylock kullanamayacaklarını açıkça yazan savcılık, Bylock kullanmayan Demirhan ve Atayün'ü yine de Bylock kullanmakla suçladı. 

Yenişafak Gazetesi ise iki emniyet müdürünün cezaevinden Bylock kullanmaya devam ettiklerini iddia eden bir haberle çıktı.


<< Önceki Haber ByLock'ta son nokta! Sonraki Haber >>

Cep telefonuyla oynarken aşağı uçtu

Cep telefonuyla oynarken aşağı uçtu

Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?

Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?

Uçak kazası güvenlik kamerasında böyle görüntülendi

Uçak kazası güvenlik kamerasında böyle görüntülendi

Hakimlere 'cadı avı' el kitapçığı

Hakimlere 'cadı avı' el kitapçığı

İstanbul 20 dakikada teslim oldu!

İstanbul 20 dakikada teslim oldu!

Diyanet'in sözde raporuna hodri meydan

Diyanet'in sözde raporuna hodri meydan

İşte ‘Ne istediler de vermedik ’sözünün cevabı

İşte ‘Ne istediler de vermedik ’sözünün cevabı

YAŞ öncesi üniforma ile sabah namazına geldiler

YAŞ öncesi üniforma ile sabah namazına geldiler

Akşam Trump'ın damadıyla sahte röportaj yaptı, 24 TV'ciler analiz döşendi

Akşam Trump'ın damadıyla sahte röportaj yaptı, 24 TV'ciler analiz döşendi

Avrasya Tüneli Erdoğan'ı dinlemedi!

Avrasya Tüneli Erdoğan'ı dinlemedi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:27:29