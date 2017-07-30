Hayalinizde canlandırın...





5 yıllık ultra lüks Mercedes aracınız var, donanımıyla, konforuyla... Zırhı da var... Milyonluk... Ancak talihsizlik o ki 'beni artık bırak' diyor. Araç hal diliyle ya 'sana layık değilim' demek istiyor ya da bildiğin bozuk.





Ne yaparsınız?





Bir koşu gider 5 milyonluk yeni bir Mercedes alırsınız değil mi?





Biiip. Yanlış cevap.





Onu ancak sonradan görme bir Meclis Başkanı yapar. Siz normal bir tüketicisiniz.





Evet normal bir tüketicisiniz ama Meclis Başkanı'nın yeni arabasının parasını da siz veriyorsunuz.





'Paramla Saray yapmış adamım, bu ne ki' diyorsanız siz de haklısınız, pardon. O zaman usulca sağ üst köşedeki çarpıya tıklayın ve facebook'a geri dönün. Orda asgari ücretliler üretim bandından çıkmak üzere olan yerli otomobili anlatıyorlar, tam size göre.





Kalanlara biraz dert yanacağım zira...





Yazıyı yazmadan biraz araştırdım. Uzatma garantilerle 4 yıl firma garantisi altındaki bir araca biniyormuş ihtiyar delikanlı. 5. yılda talihsizlik oluvermiş demek ki. Müstakbel emekli Diyanet reisi gibi o da Mercedes'inden pek muzdarip... (Unutanlar vardır, Görmez hazretleri de Mercedes'im bozuk, ondan değiştirdik demişti. Fıkradaki gibi ha bunlari kim benden önce gelip bozayi? Neyse...)





Bir devletin protokolde ikinci adamını taşıyan bir araç 5 yılda beni bırak diyorsa Almanya krizi Türkiye için çok haklı sebeplere dayanıyormuş demektir. Bunu da sayesinde öğrendik.





Çok öyle analize gerek var mı bilmem.





Okumayıp sanayiye araba tamircisi olsun diye yollanan çıraklar bile biliyor çünkü arabadaki sorunu...









Alıverin gönlü olsun...





Ali Uyandıran

5 yıllık Mercedes bozulmayacağına göre olsa olsa devletlünün canıbir araba daha çekmiştir.