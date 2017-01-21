Samanyolu Haber /Gündem / Gamze Özçelik, acı haberle yıkıldı... /21 Ocak 2017 15:43

Gamze Özçelik, acı haberle yıkıldı...

Oyuncu Gamze Özçelik'in bir süre önce karakolda ziyaret edip fotoğraf çektirdiği Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düştü.

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Oyuncu Gamze Özçelik, geçtimiz ay Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgeye giderek askerlere destek olmuştu. Gamze Özçelik, o ziyareti sırasında askerler ile çektirdiği fotoğrafı instagram hesabından paylaşmıştı. Özçelik'in birlikte fotoğraf çektirdiği Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'den acı haber geldi. Topal, DEAŞ'ın düzenlediği hain saldırıda şehit oldu.

Oyuncu Gamze Özçelik, instagram hesabından Şehit Selim Topal'ın fotoğrafını paylaşıp acısını dile getirdi.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde bulunan Gamze Özçelik, duygularını şu sözlerle dile getirdi;

"Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle... Şehit olan, gazi olan arkadaşların için ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklar için dertleniyordun. Yazıyorum şimdi sana 'iyi misin' diyorum; cevap alamıyorum. 'İyi misin' lütfen yazsana?... Dostum oldun sen benim. Hayri de seninle miydi? Söylesen ya! Hep düşünürdüm 'sen şehit olsan ne yaparım' diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'Umut olmak için oralardayız' diyordun hep... Sizde ki nasıl bir vefa? İki günde iki gönüldaşımı kaybettim... Neden böyle oluyor söylesen ya? Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlar da gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya? Allah'ım ailesine sabır ver... Allah'ım... Ahh..."

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