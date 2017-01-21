Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar /21 Ocak 2017 15:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü önünde bariyerleri aşan bir kamyonet hareketli dakikalara neden oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar


Bariyerleri aşan kamyonet ateş açılarak durdurulurken sürücü gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki olay saat 14.30 sıralarında gerçekleşti.


Edinilen bilgiye göre, freni boşalan bir kamyonet uygulama noktasını geçti. Polis, araca ateş açarken kamyonet bariyere çarparak durdu. Kamyonetin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken araçta da inceleme yapıldı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

İstanbul Valiliği: İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur
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