Cumhurbaşkanı kampanyaya idam ile başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek referandum sürecine giren anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak "Ne yaptınız ki' diyenlere Parlamento gereken cevabı verdi; ama gerçek cevabı millet verecek" dedi. Erdoğan referandum sürecinin başarıya ulaşacağını belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gündeme gelen ve tartışma konusu olan idam yasasına ilişkin olarak, "İdam talebi de eminim Meclis'e gelecektir. Meclis'ten geçip önüme gelirse de daha önce söylediğim gibi onaylayacağım" diye konuştu.