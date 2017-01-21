Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı kampanyaya idam ile başladı /21 Ocak 2017 15:47

Cumhurbaşkanı kampanyaya idam ile başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum ile ilgili ilk açıklamasında 'idam cezasının ' geri getirilmesi isteğini yeniledi.

Erdoğan, idam siparişini tazeledi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek referandum sürecine giren anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak "Ne yaptınız ki' diyenlere Parlamento gereken cevabı verdi; ama gerçek cevabı millet verecek" dedi. Erdoğan referandum sürecinin başarıya ulaşacağını belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gündeme gelen ve tartışma konusu olan idam yasasına ilişkin olarak, "İdam talebi de eminim Meclis'e gelecektir. Meclis'ten geçip önüme gelirse de daha önce söylediğim gibi onaylayacağım" diye konuştu.
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