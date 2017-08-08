Game of Thrones'u sızdıran bilgisayar korsanları fidye istiyor





Dizinin 4. bölümünü sızdıran bilgisayar korsanları, henüz yayımlanmamış beşinci bölümün de senaryosunu yayımladı.

Şirket belgeri ve diğer HBO dizilerinin yayımlanmamış bölümleri de sızdırılanlar arasındaydı.

Bilgisayar korsanları, 1,5 terabaytlık veri çaldıklarını söylerken, HBO e-posta sisteminin tamamen ele geçirildiğine inanmadıklarını belirtiyor.

Sızdırılan veriler arasında Game of Thrones yıldızlarının kişisel iletişim bilgilerinin de olduğu bildiriliyor.

HBO: Olay araştırılıyor

HBO Yönetim Kurulu Başkanı Richard Plepler'e gönderilen bir videodaki akan yazıyla dile getirildiği söylenen fidye talebinde ne kadar para istendiği söylenmedi.

Notta "Talebimiz net ve müzakereye açık değil. Verilerinizi sızdırmayı durdurmak için XXXX dolar istiyoruz. HBO pazar araştırmalarına 12 milyon, Game of Thrones reklamlarına 5 milyon dolar harcıyor. Talebimizi de yeni bir reklam bütçesi olarak kabul edin" denildi.

HBO ise olayın araştırıldığını açıklamakla yetindi.