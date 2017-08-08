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"Erdoğan'ın Muz Cumhuriyeti"
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"Erdoğan'ın Muz Cumhuriyeti"
/
08 Ağustos 2017 20:31
"Erdoğan'ın Muz Cumhuriyeti"
dünyaca ünlü karikatürist Carlos Latuff pazarcı teyzeyi çizdi...
SHABER3.COM
"Erdoğan'ın Muz Cumhuriyeti"
Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Pazarcı Teyze, dünyaca ünlü karikatürist Carlos Latuff tarafından çizime aktarıldı.
Latuff karikatürüne "Erdoğan'ın Muz Cumhuriyeti" başlığını koydu:
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