Galatasaray'da Transfere UEFA engeli

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Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink bir yandan koltuğunu sağlama almaya çalışırken, bir yandan da devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.





RİEKERİNK'İN DEVRE ARASINDA YÖNETİMDEN EN AZ 4 TRANSFER İSTEDİĞİ ÖĞRENİLDİ





Hollandalı teknik adam sağbek Cavanda'da istediğini bulamayınca yeni bir sağbek, stoper, Carole alternatif bir sol bek ve Eren Derdiyok'u rahatlatacak hızlı forvet alınmasını rapor etti.





Riekerink'in transfer talebine yönetim kurulunun onay verdiği ancak, UEFA Kriteri gereği kadroda boşalma gerçekleşmesi halinde bu transferlerin yapılmasının mümkün olduğu bildirildi.





ÖNCELİK CHEDJOU'DA AMA !





Galatasaray Yönetimi Kamerunlu stoper Chedjou'yu devre arasında göndermeyi planlıyor. Ancak Sarı Kırmızılı kulüpten bir sezonda 2.2 milyon Euro kazanan Chedjou'nun böyle bir ücreti başka bir kulüpten elde etmesi mümkün gözükmüyor. Chedjou sezonun 2. yarısında da yedek kulübesinde otursa bile Galatasaray'dan 1 milyon Euro'dan fazla ücret alacak. Bu yüzden transferi mümkün gözükmüyor. İmza attığı günün ardından sakatlanan Sightorsson'da gönderilmesi düşünülen isimlerin başında geliyor ancak İzlandalı oyuncu da kendi rızası ile ayrılmak istemezse gitmesi zor gözüküyor. Ayrıca Salih Dursun, Jem Paul Karacan gibi isimlerin de gönderilmesi gündemde. Ancak bu oyuncular yaz transfer döneminde kulüp bulamamışlardı, devre arasında bulmaları yine zor. Bu yüzden Galatasaray kadrosunda görmek istemediği isimlere yine para ödemeye büyük ihtimalle devam edecek.





DEVRE ARASI TRANSFERİ ZOR





Başkan Dursun Özbek ise bu zor dönemi maliyeti yüksek olmayan 2 futbolcu transferi ile geçiştirme amacında. Çünkü UEFA'nın koyduğu yıllık 65 milyon Euro kadro bütçesini aşmamak için çaba sarfediyor. Bu yüzden teknik direktör Riekerink'e ancak bonservisi elinde olan futbolcu transferinin mümkün olduğunu iletti. Fakat devre arasında bonservisi boşa çıkan oyuncu bulmak ise çok zayıf olasılık.