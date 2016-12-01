Erdoğan Ailesi'nin yönettiği gazeteden Suriyeli mültecileri aşağılayan manşet







Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan "Ensar-Muhacir" söylemiyle dindar insanların duygularını sömürürken bir yandan da AB'ye karşı Suriyelileri şantaj malzemesi olarak kullanıyor.





Muhacir olarak bahsettiği insanları "besleme" olarak gördüğünü de açık açık ifade ediyor.





Erdoğan'ın söylemlerindeki o aşağılama AKP medyasına da doğrudan yansımaya başladı.









Masa başında hazırlanan rezil metin aynı zamanda büyük bir cehalet örneği.







Gazete editörleri ilk sıraya Londra'yı koymuş.

Oysa İngiltere Schengen'de yer almıyor.





İşte o utanç manşeti:













Takvim Gazetesi "Şengen Beşlisi" manşeti atıp Suriyeli mültecileri Avrupa'nın önemli şehirlerinde dilenci gibi gösteren fotoşop fotoğraflar yayınladı.