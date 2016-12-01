Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Ailesi'nin yönettiği gazeteden Suriyeli mültecileri aşağılayan manşet /01 Aralık 2016 14:25

Erdoğan Ailesi'nin yönettiği gazeteden Suriyeli mültecileri aşağılayan manşet

Takvim Gazetesi "Şengen Beşlisi" manşeti atıp Suriyeli mültecileri Avrupa'nın önemli şehirlerinde dilenci gibi gösteren fotoşop fotoğraflar yayınladı.

Erdoğan: Daha ileri giderseniz bu sınır kapıları açılır

Erdoğan Ailesi'nin yönettiği gazeteden Suriyeli mültecileri aşağılayan manşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan "Ensar-Muhacir" söylemiyle dindar insanların duygularını sömürürken bir yandan da AB'ye karşı Suriyelileri şantaj malzemesi olarak kullanıyor.

Muhacir olarak bahsettiği insanları "besleme" olarak gördüğünü de açık açık ifade ediyor.

Erdoğan'ın söylemlerindeki o aşağılama AKP medyasına da doğrudan yansımaya başladı.

Takvim Gazetesi "Şengen Beşlisi" manşeti atıp Suriyeli mültecileri Avrupa'nın önemli şehirlerinde dilenci gibi gösteren fotoşop fotoğraflar yayınladı. 

Masa başında hazırlanan rezil metin aynı zamanda büyük bir cehalet örneği.

Gazete editörleri ilk sıraya Londra'yı koymuş.
 
Oysa İngiltere Schengen'de yer almıyor.

İşte o utanç manşeti:



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