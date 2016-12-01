Moussa Sow'dan taraftara mesaj





Sow, kulüp dergisinin aralık ayı sayısında yer alan röportajında sezon başına oranla çok daha iyi durumda olduklarını belirterek;





"El Ehli'de her şey çok iyi gitti. Goller attım, şampiyon olduk ama Fenerbahçe'yi ve buradaki atmosferi özlüyordum. Başarıların devamı ve şampiyonluk





için dönmek istedim. Umarım bu sene şampiyon oluruz ve başkanımıza bu mutluluğu yaşatırız. Çünkü o gerçekten bu kulüp için çok çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Bu kulüp hep zirvede olsun istiyor. O yüzden başarıların en güzelini de hak ediyor" diye konuştu.





Moussa Sow, attığı röveşata golleri için ise "Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de gol atıyorsanız zaten çok büyük bir mutluluk duyarsınız. Röveşatalar benim işim. Şaka bir yana bu tarz golleri seviyorum. Deniyorum ve gol olunca da mutlu oluyorum. Devamı da gelecek inşallah" dedi.