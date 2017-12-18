Samanyolu Haber /Ekonomi / H&M bazı mağazalarını kapatıyor /18 Aralık 2017 18:04

H&M bazı mağazalarını kapatıyor

Dünyanın en büyük giysi tekellerinden H&M'nin, beklentilerin altında satış yaptığı gerekçesiyle mağazalarından bazılarını kapatacağı belirtildi.

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Beklentilerin altında satış yapan dünyanın en büyük giysi tekellerinden H&M’nin mağazalarından bazılarını kapatacağı belirtildi. 

H&M’in açıkladığı rapor, şirketin güz aylarındaki satışlarında uzman ve şirket yönetiminin beklentilerinin altında bir azalma olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz yıl 52,7 milyar kronluk satış yapan şirketin satışları bu yıl 50,4 milyar kronda kaldı.

Raporun açıklanmasıyla birlikte Stockholm Borsasında H&M’nin hisse senetleri % 15 oranında değer kaybetti. İsveç Devlet Radyosu Ekot Haber Servisi’nin Ekonomi muhabiri Göran Granath, analistlerin satışlarda % 2 oranında artış beklediklerini ancak ortaya çıkan rakamların hem uzman hem de şirket yönetimini şaşırttığını söyledi.

Açıklanan rakamların piyasada keskinleşen rekabetin sonucu olduğunu söyleyen Granath, “Şimdi dünyada Ispanyol Inditex ve Zara gibi büyük oyuncu ve markalar var. Ayrıca satışlar fiziki butiklerden internete kayıyor. Satışlar umulduğu gibi olmadı” dedi.

İsveç Haber Ajansı TT, insanların daha çok internetten alış verişe yönelmesinin H&M’yi olumsuz etkilendiğini ve şirketin mağazalarından bazılarını kapatacağını açıkladı. H&M’in internet üzerinden yaptığı satışların şirketin mağazalarda kaybettiği müşterilerini yeterli ölçüde dengelemediğine dikkat çekti.
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