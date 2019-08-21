Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Mahmut Tanal'dan İzmir'de yanan bölge için yeni iddia /21 Ağustos 2019 22:20

CHP'li Mahmut Tanal'dan İzmir'de yanan bölge için yeni iddia

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir ve çevresindeki orman yangınları için kundaklama şüphesine dikkat çekerek, bölgede altın madenlerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir ve çevresinde orman yangınlarının çıktığı bölgede altın madenlerinin olduğunu belirterek, kundaklama şüphesini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye maden haritasına bakıldığında, orman yangını çıkan bölgelerde altın madeni olduğu gözüküyor. Yangınların çıkışıyla ilgili Bakan da şüphesini dile getirdi. Ormanlarımızı yakanlar bir an önce tespit edilip hesabı sorulmalıdır. Yangın çıkan alanlar tekrar ağaçlandırılmalı.”

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PAKDEMİRLİ DE ''İYİ NİYETLİ OLMAMA İHTİMALİ YÜKSEK'' DEMİŞTİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de yayılan orman yangınıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangınların çıkış sebeplerine ilişkin kuşkularını dile getirerek, “Biz burada bu yangınla uğraşırken Bademler köyünün kuzeyinde 3 ayrı noktada bir anda yangın başladı. Ben bunları iyi niyetli bulduğumu söyleyemem. O yangınla ilgili de bir şey bulamadık ama iyi niyetli olmama ihtimali yüksek” ifadelerini kullanmıştı.
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