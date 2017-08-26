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Galatasaray - Sivasspor maçında Futbol Federasyonundan skandal karar...
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Galatasaray - Sivasspor maçında Futbol Federasyonundan skandal karar...
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26 Ağustos 2017 09:34
Galatasaray - Sivasspor maçında Futbol Federasyonundan skandal karar...
Galatasaray - Sivasspor maçını izlemek isteyen down sendromlu çocuklar ve refakatçi aileleri Passplig kartları olmadığı gerekçesiyle stadyuma alınmadı.
SHABER3.COM
Galatasaray - Sivasspor maçını Galatasaray'ın davetlisi olarak izlemek isteyen down sendromlu çocuklar ve refakatçi aileleri Passolig kartları olmadığı gerekçe gösterilerek stadyuma alınmadı.
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