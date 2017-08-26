Yeni Şafak'ın yaptığı yalan haberi bitiren 7 gerçek

TR724.com yazarı Gazeteci Erman Yalaz Yeni Şafah Gazetesi'nin haberini inceledi. Yalan Haber ile ilgili 7 gerçek noktaya dikkat çeken Yalaz , Başta TRT olmak üzere hükümet medyasının yaptığı operasyonun hizmet hareketine yamaya çabasını ortaya koydu





Yenişafak gazetesi kurgu ve iftira bilgilerden oluşan yalan bir haber yaparak Hizmet Hareketi’ni 31 Aralık 2016 gecesi IŞİD tarafından gerçekleştirilen kanlı Reina saldırısıyla irtibatlı göstermeye çalıştı. Yenişafak manşetine taşıdığı yalan haberle, 39 kişinin katili olarak aranan ve 17 Ocak’ta İstanbul Esenyurt’ta yakalanan Abdulkadir Masharipov ismiyle benzerlikler arzeden Iakhe Mashrapov üzerinden tam bir algı operasyonuna imza attı.





Reina saldırısından hemen sonra farklı internet sitelerinde pasaport görüntüleri yayınlanan Lakhe Mashrapov isimli kişinin daha önce hizmet ile Kırgızistan arasında kuryelik yaptığı, bu işten vazgeçtiği için f..ö tarafından hedef haline getirildiği gibi film senaryolarını aratmayan bir yalan haber yapıldı. ‘F..ö Reiana ile intikam aldı’ başlıklı kurgu ve yalan haberi çökerten gerçekler şöyle:





KATİL MASHRAPOV DEYİP PASAPORT GÖRÜNÜTLERİNİ İLK TRTWORLD YAYINLADI





Reina saldırısından sonra Iakhe Mashrapov’un pasaport görüntüleri ilk kez TRTWorld isimli İngilizce yayın yapan TRT’den yani devletin televizyonundan yayınlandı. Sureyya Lenie isimli muhabir TRTWorld’e bağlanarak Reina katili olarak Mashrapov’un pasaport görüntülerini yayınladı. TRT World, ‘Reina saldırısı’ failinin 28 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Iakhe Mashrapov olduğunu öne sürdü. TRT World’ün tüm dünyaya İngilizce olarak duyurduğu haber yanlış çıktı. Haberi silen TRT World sosyal medya paylaşımlarını da kaldırdı.











