Yeni Şafak'ın yaptığı yalan haberi bitiren 7 gerçek

TR724.com yazarı Gazeteci Erman Yalaz Yeni Şafah Gazetesi'nin haberini inceledi. Yalan Haber ile ilgili 7 gerçek noktaya dikkat çeken Yalaz , Başta TRT olmak üzere hükümet medyasının yaptığı operasyonun hizmet hareketine yamaya çabasını ortaya koydu
Yenişafak gazetesi kurgu ve iftira bilgilerden oluşan yalan bir haber yaparak Hizmet Hareketi’ni 31 Aralık 2016 gecesi IŞİD tarafından gerçekleştirilen kanlı Reina saldırısıyla irtibatlı göstermeye çalıştı. Yenişafak manşetine taşıdığı yalan haberle, 39 kişinin katili olarak aranan ve 17 Ocak’ta İstanbul Esenyurt’ta yakalanan Abdulkadir Masharipov ismiyle benzerlikler arzeden Iakhe Mashrapov üzerinden tam bir algı operasyonuna imza attı.
Reina saldırısından hemen sonra farklı internet sitelerinde pasaport görüntüleri yayınlanan Lakhe Mashrapov isimli kişinin daha önce hizmet ile Kırgızistan arasında kuryelik yaptığı, bu işten vazgeçtiği için f..ö tarafından hedef haline getirildiği gibi film senaryolarını aratmayan bir yalan haber yapıldı. ‘F..ö Reiana ile intikam aldı’ başlıklı kurgu ve yalan haberi çökerten gerçekler şöyle:
KATİL MASHRAPOV DEYİP PASAPORT GÖRÜNÜTLERİNİ İLK TRTWORLD YAYINLADI
Reina saldırısından sonra Iakhe Mashrapov’un pasaport görüntüleri ilk kez TRTWorld isimli İngilizce yayın yapan TRT’den yani devletin televizyonundan yayınlandı. Sureyya Lenie isimli muhabir TRTWorld’e bağlanarak Reina katili olarak Mashrapov’un pasaport görüntülerini yayınladı. TRT World, ‘Reina saldırısı’ failinin 28 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Iakhe Mashrapov olduğunu öne sürdü. TRT World’ün tüm dünyaya İngilizce olarak duyurduğu haber yanlış çıktı. Haberi silen TRT World sosyal medya paylaşımlarını da kaldırdı.
Görüntüsü yayınlanan teröriste benzerliğinden dolayı İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındığını ve 1 saatlik sorgunun ardından özür dilenerek serbest bırakıldığını söyleyen Mashrapov, “Ben Türkiye’de hiçbir şekilde terör eylemi yapmadım”dedi. 2011 yılından bu yana ticaret için Türkiye’ye sıklıkla gidip geldiğini söyleyen 28 yaşındaki Iakhe (Akhe-okunuşu) Mashrapov’un açıklamaları Turmush adlı Kırgız Haber sitesi tarafından pasaportunun fotoğrafıyla birlikte yayınlandı.
SOSYAL MEDYA VE MEDYADAKİ HABERLER GÜNÜNDE YALANLANDI
Sosyal medyada “Emniyet kaynaklı” iddiasıyla yayılan ve Cumhuriyet, Posta, Aydınlık, Duvar gibi haber sitelerinde yer alan pasaport fotoğrafının yanlış olduğu netleşti. Medya haberlerinin teyidini yapan teyit.org sitesi bile anında haberi girerek, TRT’yi ve ilgili sitelerdeki haberi yalanlamış oldu. (https://teyit.org/pasaport-fotografi-yayilan-iakhe-mashrapov-reina-saldirisinin-faili-degil/ )
KURYE İSE PARALARI NE OLDU? POLİS Mİ EL KOYDU? SORUŞTURMA AÇILDI MI?
Yenişafak’ın bir buçuk yıl sonra ürettiği yalan haberin ikinci kısmı Mashrapov’un kuryeliği meselesi. Bu iddia da tam bir yalan sarmalı. Yeni Şafak’taki habere göre ‘F..ö kuryesi’ denen yani Hizmet Hareketi için Türkiye’den Kırgızistan’a para taşıdığı söylenen kişi yapıyla ters düşüyor. Oysa tıpkı pasaport haberinde olduğu gibi aynı kişi verdiği röportajında 3 Ocak’ta yurtdışına çıkarken, o zaman ismi bilinmeyen ve yakalanmayan Abdulkadir Masharipov’a benzetilerek pasaport noktasında durdurulup sorgudan geçiyor. Eğer f..ö kuryesi ise niye serbest bırakıldı? Üstündeki paralar ne oldu? Polis el mi koydu? Eğer kaçakçı ise Hizmet Hareketi ile irtibatı yoksa, polis bu kişinin parasına el koymak için mi bu kişinin pasaport bilgilerini medyaya (TRTWorld) sızdırdı? Hakkında soruşturma açıl dı mı? O soruşturma ne oldu? Bu sorular cevapsız. Yenişafak’ın yalan haberi birçok açıdan ve bu noktalardan da asparagas, yani yalan ve düzmece haberden ibaret.
Pasaportu sızdırılan Iakhe (Akhe-okunuşu) Mashrapov o günlerde verdiği röportajından 2011’den bu yana ticaret amaçlı Türkiye’ye gelip gittiğinden bahsediyor. Kendisi ile ilgili o günden sonraki 6 yıl içinde herhangi bir takibat, soruşturma var mı?
İLK GECE NOEL BABA KIYAFETİ ÜZERİNDEN STV’YE İFTİRA ATMIŞLARDI
39 kişinin kanlı şekilde katledildiği 31 Aralık 2016’yı 1 Ocak 2017’ye bağlayan gece; saldırganın ‘noel baba’ kıyafetiyle geldiği iddiası üzerinden Samanyolu’ndaki bir diziye atıf yaparak bizzat hükümet yanlısı Sabah yalan haber üretmişti. Teyit.org sitesinde Reina saldırısıyla ilgili yalan ve efsane haberler şöyle sıralanmıştı:
a) Nusr-et Etiler şubesine saldırıda bulunulduğu iddiası
Reina’ya yapılan silahlı saldırının ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı Nusr-et Lokantası’nın Etiler şubesine de saldırıda bulunulduğunu iddia etti. Olay akşamı teyit.org’un ulaştığı Nusr-et Lokantası yetkilileri böyle bir durumun gerçek olmadığını ifade etti.
b) Fotoğrafın, Reina saldırganına ait olduğu iddiası
Superhaber.tv’de yayınlanmasının ardından yaygınlaşarak pek çok haber sitesinde yer alan fotoğrafın, yılbaşı gecesi, gece kulübü Reina’ya yapılan silahlı saldırının failine ait olduğu iddia edildi.Fotoğrafın kaynağı olan Superhaber.tv, bir özür ve tekzip metni yayınlayarak Kazakistan uyruklu R.İ.’nin fotoğrafını “hatalı bir şekilde” yayınladıklarını kabul etti.
c) Gece kulübüne saldıran kişi Noel Baba kostümü giyiyordu iddiası
CNN Türk, Sputnik, Cumhuriyet, Karar, Aydınlık gibi pek çok haber sitesi Reina’ya saldıran kişinin Noel Baba kostümü giymiş olduğunu iddia etti. Ancak bu iddia 1 Ocak’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında yalanlandı.
d) Pasaport fotoğrafı paylaşılan Iakhe Mashrapov’un Reina saldırısının faili olduğu iddiası
Turmush isimli haber ajansı ve ona bağlı AKIpress isimli haber sitesinde yer alan Mashropov’un verdiği röportaja göre sosyal medyada paylaşılan iddialar gerçeği yansıtmıyor.
İTALYAN L’ESPRESSO DERGİSİNİN FBI’YA DAYANDIRDIĞI TALİMAT TEKSAS’TAN HABERİ
İtalya’da yayımlanan haftalık haber dergisi L’Espresso, IŞİD’in İstanbul’daki Reina gece kulübünde gerçekleştirdiği saldırının emrinin, ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir örgüt mensubu tarafından verildiğini öne sürdü. Dergi bu iddiayı, FBI’ın yürüttüğü bir soruşturmaya dayandırdı.
“Terörün işverenleri” başlığıyla duyurulan habere göre; İngiltere’nin Manchester kentindeki Arena konser salonuna yönelik 22 Mayıs’ta düzenlenen ve 22 gencin yaşamını yitirdiği saldırı ile İstanbul’da yılbaşı gecesi 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan Reina saldırısının emri aynı kişi tarafından verildi.
Dergi, “gizemli bir Teksaslı” diye nitelediği bu şüphelinin, ABD’nin Dallas şehrinde yaşayan, Ürdünlü bir ailenin oğlu olarak bu ülkede doğan 40 yaşındaki Said Azzam Mohamed Rahim olduğunu yazdı.
HAVUZ YALAN HABERDE MAHİR
Havuz medyası olarak anılan Sabah, Takvim, Yenişafak, Akit gibi gazeteler daha önce sahte evraklarla ürettikleri onlarca yalan habere imza atmıştı. Takvim’in, ‘Fetö’ye Kardinal Pasaportu Verildi’ manşetiyle sahte pasaport üreterek iftira haberi yaptığı kısa sürede ortaya çıkmıştı. Cemaatin kara kutusu diye adlandırdıkları Nurettin Veren’in sözlerine yer verdikleri manşette Fethullah Gülen’in Vatikan’dan aldığı pasaport diye photoshopla hazırlanmış bir pasaport fotoğrafı bastı. Sahte pasaport üreterek manipülasyon yapmaya çalışanlar bu kez yaptıkları işi eline yüzüne bulaştırmıştı.
Yine Yenişafak’ın ‘Gülen’in Masonluk belgeleri diye internetten satın alınmış ve üstüne çay suyu dökülme efektiyle eskitilmiş uyduruk haberi 30 Mart 2015’te yalanlanmıştı. O dönem Mason Locası bile haberi yalanlamış, iftira olduğunu duyurmuştu.