Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

ABD basınında çıkan haberlere göre, Beyaz Saray danışmanlarından Gorka, Trump yönetimine veda eden son isim oldu.

Bazı kaynaklar Gorka'nın istifa ettiğini yazarken, ismini vermeyen bir Beyaz Saray yetkilisinin “Gorka istifa etmedi ancak Beyaz Saray’da çalışmadığını teyit edebilirim.” açıklamasında bulunması, Gorka’nın görevinden alındığı şeklinde yorumlandı. Gorka’nın görevini bırakması ya da el çektirilmesi, Trump’ın Baş Stratejisti Steve Bannon ile geçen hafta yollarını ayırmasının ardından beklenen bir gelişmeydi.



