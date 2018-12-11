Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray bundan sonra UEFA ligi ile yola devam edecek /11 Aralık 2018 23:53

Galatasaray bundan sonra UEFA ligi ile yola devam edecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-2 yenildi. Sarı-kırmızılılar, D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz'in Porto takımına sahasında 3-2 yenildi.

Sarı-kırmızılıların gollerini, 45+1'inci dakikada Feghouli (penaltıdan) ve 65. dakikada Eren Derdiyok attı. Porto'nun golleri ise Felipe, Marega (penaltıdan) ve Sergio Oliveira'dan geldi.

Porto'nun 37 yaşındaki İspanyol kalecisi Casillas, Cristiano Ronaldo'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 100 maç kazanan ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçti.

D Grubu'nun diğer karşılaşmasında Schalke 04, ağırladığı Lokomotiv Moskova'yı Schöpf'ün 90+1'inci dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Böylece Porto'nun lider, Schalke 04'ün ise 2'nci olarak son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantilediği D Grubu'nu 3. sırada bitiren takım Galatasaray oldu. Galatasaray yoluna, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.
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