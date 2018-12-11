Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da Noel pazarına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı /11 Aralık 2018 23:57

Fransa'da Noel pazarına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Fransa'da Noel pazarına yapılan silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Reuters 'in bildirdiğine göre, Fransa'nın Strasburg kentinin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah sesleri duyuldu.

Meydana gelen saldırıda 4 kişi ölürken 20 kişi de yaralandı. Olayın gerçekleştiği Strasburg'un Noel pazarı, her yıl dünyanın her yerinden binlerce ziyaretçinin geldiği bir yer olma özelliğini taşıyor.

Olayın ayrıntılarını açıklamayan yetkililer, Twitter'den halkı sakin olmaya ve bazı söylentileri yaymama çağrısı yaptı. Diğer yandan, Figaro gazetesi, saldırıyı otomatik silahla ateş açan bir adamın gerçekleştirdiğini duyurdu.

France Info, polisin olay yerinde bulunan insanları tahliye ettiğini bildirdi.

Yerel yetkililerin "olayın sürdüğünü" açıkladığı, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermezken, saldırganın kaçtığı iddia edildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'da Noel pazarına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı Sonraki Haber >>

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

Polisin göstericiyi vurma anı!

Polisin göstericiyi vurma anı!

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:43:34