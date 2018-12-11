Fransa'da Noel pazarına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Reuters 'in bildirdiğine göre, Fransa'nın Strasburg kentinin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah sesleri duyuldu.







Meydana gelen saldırıda 4 kişi ölürken 20 kişi de yaralandı. Olayın gerçekleştiği Strasburg'un Noel pazarı, her yıl dünyanın her yerinden binlerce ziyaretçinin geldiği bir yer olma özelliğini taşıyor.







Olayın ayrıntılarını açıklamayan yetkililer, Twitter'den halkı sakin olmaya ve bazı söylentileri yaymama çağrısı yaptı. Diğer yandan, Figaro gazetesi, saldırıyı otomatik silahla ateş açan bir adamın gerçekleştirdiğini duyurdu.





France Info, polisin olay yerinde bulunan insanları tahliye ettiğini bildirdi.





Yerel yetkililerin "olayın sürdüğünü" açıkladığı, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermezken, saldırganın kaçtığı iddia edildi.



