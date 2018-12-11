Samanyolu Haber /Dünya / DİTİB tüzük değiştirdi, artık Diyanet büyük oranda devre dışı /11 Aralık 2018 21:27

DİTİB tüzük değiştirdi, artık Diyanet büyük oranda devre dışı

DİTİB Hessen teşkilatı din derslerinde söz sahibi olabilmek için tüzüğünü değiştirdi. Değişikliğe göre Diyanet İşleri Başkanlığı eyalet yönetimindeki atamalara karışamayacak.

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Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hessen teşkilatının, eyalet hükümetinin din dersleriyle ilgili talepleri doğrultusunda tüzüğünde değişikliğe gittiği bildirildi. Kamu yayıncılık kuruluşu Hessen Radyosunun (hr) özel haberine göre, DİTİB Hessen teşkilatının yaptığı değişiklikte, "Türk hükümetinin teşkilat üzerinde büyük nüfuzu bulunduğu" yönündeki eleştirileri dikkate aldığı kaydedildi.

DW Türkçe'nin haberine göre DİTİB Hessen eyalet teşkilatı başkanı Salih Özkan, radyoya yaptığı açıklamada Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eyalet yönetim kurulundaki atamalarda artık söz hakkına sahip olmayacağını teyit etti. Özkan, Köln'deki DİTİB merkezinin de eyalet teşkilatındaki etkisinin azaltılacağını ve Hessen'e artık eyalet koordinatörü gönderemeyeceğini söyledi.

Hessen Eyalet Eğitim Bakanlığı tüzük değişikliğinin bakanlığa bildirildiğini doğruladı. Bakanlık Hessen eyalet teşkilatına, Türkiye'ye bağımlılığın azaltılması için 2018 sonuna kadar süre tanımıştı. Eyalet Eğitim Bakanlığı resmi okullardaki İslam din derslerinin organizasyonunda devamlı işbirliği yapılabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bağımsız çalışılmasını şart koşmuştu.

Bakanlık yönergesinde üç ayrı hukuki bilirkişi raporu esas alınmıştı. Bakanlıkça saptanan süre dolduktan sonra yapılacak değerlendirmeye göre İslam din dersleriyle ilgili işbirliğinin devam edip etmeyeceğine karar verilecek.
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