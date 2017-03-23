Gabriel: Türkiye ile AB arasındaki diyalog sürmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Perşembe günkü resmi temasları sonrasında Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Gabriel, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin durdurulmasına ilişkin spekülasyonları eleştirerek, böyle bir tartışmanın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa kampanyasına yarayacağını ifade etti.

Bakan Gabriel, Türkiye ile yeni diyalog şekilleri aramanın daha anlamlı olacağını belirterek, "Gittiği yolun doğru bir yol olmadığı konusunda Türkiye'yi ikna etmek için her türlü çabayı göstermeliyiz ama aynı zamanda diyalog kanallarını da açık tutmalıyız” dedi.

Yunanistan'a yardım sözü

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in temaslarında mülteci sorunu da ele alındı. Almanya Dışişleri Bakanı, Ege Denizi'ndeki adalarda mültecilerin sayısının artmasından kaygı duyduğunu belirterek, Atina'ya yardım sözü verdi. Gabriel, "Daha fazla yardıma hazırız” dedi.

Türkiye'ye yakın Yunan adaları Midilli, İstanköy, Sisam, Leros ve Sakız'daki mülteci sayısında geçen günlerde hafif artış gözlemlenmişti. Yunan makamları, mülteci sayısında bu artışı havaların iyi olmasına bağlıyor. Ancak Türkiye'nin AB ile yaşadığı gerilim nedeniyle sınır kontrollerini gevşetmesinden kaygı duyuluyor.

Türkiye ile mutabakat

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Yunan mevkîdaşı Nikos Kotzias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin varılan sözleşmeye ilgisinin hâlâ yoğun olduğuna inandığını” söyledi.

Türkiye ile AB arasında geçen yıl mart ayında imzalanan mülteci mutabakatı Yunanistan için büyük önem taşıyor. 2016'ının başında Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a her ay gelen mülteci sayısı onbinleri bulurken, bu yıl mart ayının ortasına kadar gelen mülteci sayısı 3 bin olarak kaydedildi.