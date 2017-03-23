Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu'nun o fotoğrafı paylaşmasıyla silmesi bir oldu /23 Mart 2017 20:46

Çavuşoğlu'nun o fotoğrafı paylaşmasıyla silmesi bir oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum çalışmaları için ABD'ye gitti. Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu havaalanında Türkiye'nin BM Daimi Büyükelçisi Feridun Sinirlioğlu karşıladı.

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Sinirlioğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı elleri cepte, başında bere ile karşıladı. Bakan uçak merdivenlerinden inerken bile ellerini cebinden çıkarmadı. Bakan kendisiyle tokalaştıktan sonra Sinirlioğlu ellerini tekrar cebine koydu.

 


BAKAN ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, kendisini karşılama görüntülerini önce twitter hesabından paylaştı. Ardından sildi. Yerine kendisini diğer karşılayanlarla çektirdiği fotoğrafı koydu. 

BÜYÜKELÇİ BAKANI BÖYLE KARŞILARSA

Avrupa Ülkeleri'ne pekçok Türk bakanın girişine izin verilmemesi tartışma başlatmıştı. Ancak kendi büyükelçisinin Dışişleri Bakanı'nı kafada bere, eller cepte, top sakalla karşıladığı ortamda, başka ülkelerin Türkiye Dışişleri Bakanı'na ne kadar saygı göstereceği bilinmiyor. 

Çavuşoğlu'nun ABD'de yapacağı parti faaliyetleri için devletin uçağını kullanması da dikkat çekti. 

AKP'YLE İLGİLİ KRİTİK BİLGİLERE SAHİP

Feridun Sinirlioğlu, AKP döneminde Dışişleri'nin en kritik bürokratlarından birisi olarak biliniyor. Suriye'ye silah sevkiyatları ve İsrail dahil pek çok konuda bilgi sahibi isimler arasında yer alıyor.



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