Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi yüzde 50 azaldı





Buna göre, ocakta Türkiye’ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 azalarak 1 milyar 129 milyon dolardan 601 milyon dolara geriledi. Uluslararası doğrudan yatırım geçtiğimiz yıl da yüzde 31 azalarak 12,1 milyar dolar olmuştu.

Ocakta 279 milyon dolar sermaye girişi görülürken, nakit sermaye girişinin 136 milyon dolarlık bölümü Avrupa Birliği (AB) ve 97 milyon dolarlık kısmı da Asya ülkeleri kaynaklı oldu.

347 ULUSLARARASI ŞİRKET KURULDU

Ocak ayında 332 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 15 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 347 uluslararası sermayeli şirketin başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul kiralama, iş faaliyetleri ve inşaat sektörlerinde hizmet verdikleri görüldü. İmalat sanayisinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde tekstil ürünleri imalatı ilk sırada yer aldı.

AB ORTAKLI GİRİŞİMLER ÖNDE

Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 21 bin 818 ile birinci sırada bulunduğu belirlendi. Bunların içinde Almanya 6 bin 902 şirket ile ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 3 bin 1 şirketle İngiltere ve 2 bin 714 şirketle Hollanda takip etti.