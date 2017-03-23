Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi yüzde 50 azaldı /23 Mart 2017 22:03

Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi yüzde 50 azaldı

Ekonomi Bakanlığı, bu yılın ocak ayına ilişkin ‘Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni’ni yayımladı

Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi yüzde 50 azaldı


Buna göre, ocakta Türkiye’ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 azalarak 1 milyar 129 milyon dolardan 601 milyon dolara geriledi. Uluslararası doğrudan yatırım geçtiğimiz yıl da yüzde 31 azalarak 12,1 milyar dolar olmuştu.
 
Ocakta 279 milyon dolar sermaye girişi görülürken, nakit sermaye girişinin 136 milyon dolarlık bölümü Avrupa Birliği (AB) ve 97 milyon dolarlık kısmı da Asya ülkeleri kaynaklı oldu.
 
347 ULUSLARARASI ŞİRKET KURULDU
 
Ocak ayında 332 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 15 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti.
 
Söz konusu dönemde 347 uluslararası sermayeli şirketin başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul kiralama, iş faaliyetleri ve inşaat sektörlerinde hizmet verdikleri görüldü. İmalat sanayisinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde tekstil ürünleri imalatı ilk sırada yer aldı.
 
AB ORTAKLI GİRİŞİMLER ÖNDE
 
Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 21 bin 818 ile birinci sırada bulunduğu belirlendi. Bunların içinde Almanya 6 bin 902 şirket ile ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 3 bin 1 şirketle İngiltere ve 2 bin 714 şirketle Hollanda takip etti.
<< Önceki Haber Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:40:09