Gabon’da darbe girişimi engellendi

Gabon Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy-Bertran Mapangou, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Radyo'yu işgal ederek bildiri okuyan isyancı askerlerin Gabon Ulusal Jandarma Müdahale Birimi (GIGN) tarafından yakalandığını belirtti.





Durumun kontrol altına alındığını ifade eden Mapangou, birkaç saat içinde her şeyin eskisi gibi olacağını söyledi.





Sabah 4.30'da ulusal radyoyu ele geçiren bazı askerler bildiri okuyarak Ulusal Danışma Konseyi kuracaklarını açıklamıştı.





Kendini "Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Cephesi" olarak tanımlayan, Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki hareketin bildirisinde, halen tedavi için gittiği Fas'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği aktarılmıştı.





Bongo, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.





Felç geçirdiği, hastanedeki operasyon sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek tedavisinin devamı ve rehabilitasyon süreci için 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti.





Taburcu olduğu 6 Aralık tarihinden bu yana Rabat'ta bulunan Bongo, yeni yıl mesajını oradan yayımlamıştı.





Videoda sağ elini oynatmadığı görülen Bongo, iyi yıl dileklerini paylaşmakla yetinmiş, "Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim 2009'dan beri Gabon'u yönetiyor.