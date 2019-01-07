Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne fahiş oranda zam yapıldı!

1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla devletin işletmeciliğinde olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bu sene zam yapılmazken Yap-İşlet-Devret modeliyle özel sektörün kontrolünde olan ve geçiş garantili Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne fahiş oranda zam geldi.





Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 01/01/2019 tarihinden itibaren yeni tarifeye geçildiği belirtilirken otomobil için köprüden alınan 13.05 TL'lik geçiş ücreti 19.15 TL'ye çıkarıldı. Başka bir değişle İstanbul'un üçüncü köprüsüne yüzde 47 oranında zam yapıldı.





Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine de yüzde 45 zam yapılmıştı. Köprü geçiş ücreti 71.75 TL'den 103 TL'ye çıkarılmıştı.





İŞTE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ 2019 ÜCRET TARİFESİ

1. Sınıf Araçlar 19,15 TL

2. Sınıf Araçlar 25,50 TL

3. Sınıf Araçlar 47,35 TL

4. Sınıf Araçlar 120,20 TL

5. Sınıf Araçlar 149,55 TL

6. Sınıf Araçlar 13,40 TL