Samanyolu Haber /Gündem / Adalarda sahte seçmen skandalı /07 Ocak 2019 13:42

Adalarda sahte seçmen skandalı

Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Kasım 2018 tarihinde 11 bin 862 olan seçmen sayısının, 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılan seçmen listelerinde 899 kişilik artışla 12 bin 761’e yükseldiğini söyledi.

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CHP İstanbul örgütü, Adalar’da yaklaşık 500 hayali seçmen tespit edildiğini açıklamıştı. İl başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Adalar’da yüksek oranda seçmen artışı var. Metruk binalarda hatta tamamen yıkılmış evlerde seçmen gözüküyor” diye konuşmuştu.


Durumu ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte seçmen olayı‘ olarak tanımlayan Aytaç şunları söyledi: “Sakarya ili Erenler ilçesinden Adıyaman Sincik nüfusuna kayıtlı çok sayıda seçmen Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Bağcılar, Pendik başta olmak üzere birçok ilçemizden Adalar’a seçmen kaydırılmıştır. Yazlıkçı yurttaşlarımızın mülklerine, AKP ilçe yöneticisi ve üyelerinin evlerine kayıt yapılmıştır.” 

2014’te yapılan yerel seçimlerde, CHP 5 bin 207 oy alırken AKP onu 4 bin 381 oyla takip etmiş, iki parti arasındaki fark 826 oy olmuştu.


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