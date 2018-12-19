Samanyolu Haber /Spor / Futbolda üç kural değişiyor… /19 Aralık 2018 17:47

Futbolda üç kural değişiyor…

Kalecinin aut atışı kullandığı sırada topun ceza sahasına çıkmasının beklendiği kural değişiyor. Bu kuralın dışında futbolda iki değişiklik daha yapılıyor. Kural değişiklikleri ilk kez 2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda deneniyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen 2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda bir ilk yaşanıyor. Kalecinin kullandığı aut atışında top ceza sahasını terk etmeden futbolcuların dokunmadığı kural değiştiriliyor.


 
Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda denenen yeni kurala göre futbolcular aut atışı sırasında yine ceza sahasında durabiliyor ancak artık ceza sahasını terk etmeden topa müdahale edebiliyor.

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ayrıca oyundan çıkan futbolcunun orta sahaya kadar geleceği kuralında da değişikliğe gidiliyor. Bunda sonra oyundan çıkan futbolcular, kendilerine en yakın yerden sahayı terk edecek. Böylece oyuncu değişikliği ile zaman geçirmenin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Turnuvada denenecek bir başka değişiklik de disiplin yönetmeliğinde…

Daha önce bir maçta kırmızı kart gören futbolcu, aynı organizasyon maçlarında cezasını çekiyordu. Artık, hangi turnuva olduğuna bakılmaksızın, kırmızı kart gören bir futbolcu, takımının bir sonraki maçında oynayamayacak.

FIFA’nın yeni kuralları denediği Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda daha önce de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi denenmiş, yararlı bulunmasının ardından sisten Dünya Kupası’nda ve Avrupa’nın birçok liginde kullanılmaya başlanmıştı.
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