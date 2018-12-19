Facebook kişisel veriler yüzünden milyarlarca dolar kazanıyor...









Gazetenin Facebook'a ait en az 250 adet belgeyi incelemesi ve eskiden şirkette çalışmış 50 kadar çalışanla yaptığı röportaj yapması sonucunda Facebook'un en az 150 şirkete yaptığı özel anlaşmalar dahilinde kişisel verilere erişim sağladığı belirtildi.





Facebook'un Microsoft'a ait arama motoru Bing'e kullanıcıların arkadaş listesini açtığını, Netflix ve Spotify gibi şirketlere ise kullanıcıların kişisel mesajlarını okuma imkanı verdiği aktarıldı.





Amazon'un arkadaşları üzerinden kullanıcıların isimlerine ve iletişim bilgilerine erişim sağladığı, Yahoo'nun ise arkadaş listesinde yer alan kullanıcıların yazdıklarını görme fırsatı edindiği ifade edildi.





Spotify, Netflix ve Royal Bank of Canada, kullanıcıların özel mesajlaşmalarını okuma, yazma ve silme yetkisine erişen şirketler arasında bulunuyor.





Twitter üzerinden suçlamalara yanıt veren Netflix, kullanıcıların kişisel verilerini kullandıkları iddiasını reddetti.





Haberde aynı zamanda New York Times gazetesinin kendisinin de kullanıcıların arkadaş listesine erişebilme kapasitesi olduğu belirtildi. Gazete sözcüsü haber kapsamında yaptığı açıklamada hiçbir kişisel veriyi kullanmadıklarını öne sürdü.





Apple, Yandex ve Huawei gibi şirketler de özel anlaşmaları olan şirketler arasında.





Gizlilik ihlali

Çoğu teknoloji şirketi olmak üzere e-ticaret ve eğlence siteleri, otomobil ve medya şirketlerinin aralarında bulunduğu en az 150 şirket, Facebook ile yaptıkları özel anlaşmalar sayesinde kişisel verilere erişim elde etti.





Milyonlarca kullanıcının 2011-2017 arasında, hatta kimilerinin bu yıl da bu durumdan etkilendiği belirtildi.





Bu anlaşmaların kullanıcılarının verilerinin kullanıldığının farkında olmaması nedeniyle büyük bir gizlilik ve güvenlik ihlali olduğu aktarıldı.





Aynı zamanda bu uygulamanın 2011 yılında ABD'de bulunan Federal Ticaret Komisyonu ile yapılan kişisel verilerin açık bir izin olmadan paylaşılamayacağına dair anlaşmaya aykırı olup olmadığı sorgulandı.





Facebook'u silme kampanyası

Facebook en son olarak Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin 50 milyon kullanıcı profiline ait verileri usulsüz kullanmakla suçlanması dolayısıyla eleştirilerin odağına oturmuştu.





Facebook'un şirket olarak son zamanlarda maruz kaldığı skandallar, kimi kullanıcıların Facebook'u kapama kampanyasına katılmasına yol açmıştı.





Şirketin hisseleri düşerken kimi sermayedarlar şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'e istifa çağırısında bulunmuştu.





Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda bu yıl katıldığı bir oturumda gizlilik ve güvenlik ile ilgili sorulara yanıt vermişti.





Facebook ile ilgili en son yayımlanan bu haber ise kişisel verilerin şirketler tarafından ne kadar önemsendiğinin en büyük işaretlerinden biri.





Şirketler kişsiel veriler üzerinden milyarlarca dolar kazanabiliyor.





2018'te Amerikalı şirketlerin kişisel veri üzerine 20 milyar dolar harcaması bekleniyor.