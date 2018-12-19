Samanyolu Haber /Gündem / AB'den anlaşmasız Brexit hamlesi /19 Aralık 2018 17:44

AB'den anlaşmasız Brexit hamlesi

Avrupa Birliği, anlaşmasız Brexit'e karşı ulaştırma ve maliye planlarını yürürlüğe koydu.

SHABER3.COM


Avrupa Birliği, 100 günlük süreçte gerçekleşmesi muhtemel anlaşmasız Brexit durumunda ticaret, ulaştırma ve maliye konularını garanti altına alacak destek planlarını uygulama kararı aldığını duyurdu.
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