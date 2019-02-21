Samanyolu Haber /Gündem / Köpeklerini vegan olarak yetiştiren kadın: İki köpeğim de sağlıklı ve mutlu /21 Şubat 2019 18:37

Köpeklerini vegan olarak yetiştiren kadın: İki köpeğim de sağlıklı ve mutlu

Avustralya'nın Adelaide kentinde, vegan bir kişi, iki köpeğini de vegan olarak yetiştirdi. Lea McBride, Darcy ve Emilie adlı golden retriever cinsi köpeklerinin son derece sağlıklı olduğunu söylüyor.

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McBride, "Köpeklerimizi yavruyken aldık. O zaman köpeklerin vegan olabilmesiyle ilgili fazla bir araştırma yoktu. Veterinerden yardım aldık. Darcy ve Emilie bizden önce etle besleniyordu. Ancak Darcy 4, Emilie de altı aylıkken tamamen vegan oldu" dedi.

Lea McBride, köpeklerine dönüşümlü olarak kuru mama ve ev yemekleri yediriyor. Hayvanların mamalarına Omega 3 için LSA, B12 vitamini için de maya ekliyor.

Hayvanlar bitkisel protein için soya ürünleri, tüyleri, derileri ve sağlıklı bir sinir sistemi için de yağ asitleri tüketiyor.

Lea McBride "Her zaman tepki gösteren birileri oluyor ama köpeklerimin sağlığı doğru bir şeyler yaptığımın kanıtı" diyor.


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