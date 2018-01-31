Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı Valilikçe kapatıldı /31 Ocak 2018 23:47

Furkan Vakfı Valilikçe kapatıldı

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vakfın faaliyetlerinin geçici men edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşleri doğrultusunda Anayasa’nın 33. ve Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesi gereğince, Adana ilinde bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Ocak tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir" denildi.

Adana, Elazığ ve Niğde'de yürütülen soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da arasında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmış, vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda bulunan 364 bin liraya el konulmuştu. 

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Operasyonda vakfın Adana'daki genel merkezinin de aralarında bulunduğu 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Arama yapılan yerler arasında vakfın Adana'daki 4, Elazığ'daki bir temsilciliğinin yanı sıra yöneticilerin evleri de bulunuyordu.
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