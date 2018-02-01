Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye olan Af Örgütü yöneticisi Taner Kılıç tekrar gözaltında /01 Şubat 2018 00:46

Tahliye olan Af Örgütü yöneticisi Taner Kılıç tekrar gözaltında

Tahliye edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, ceazevi çıkışında tekrar gözaltına alındı.

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Tahliye edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, yeniden gözaltına alındı. Kılıç'ın hakkında yakalama kararından dolayı gözaltına alındığı belirtildi. 

Büyükada Davası sanıklarının son tutuklusu olan Uluslararası Af Örgütü Başkanı Av. Taner Kılıç'ın tahliye işlemleri savcılığın itirazına takıldı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararı ile birlikte Kılıç'ın yakınları ve insan hakları aktivistleri Kılıç'ın tutulduğu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün önünde toplandı.

Kararın üzerinden saatler geçmesine rağmen Kılıç'ın tahliyesi yapılmadı. Avukatların ulaşmaya çalıştığı mahkeme heyeti ve infaz savcıları net bilgi vermedi. Yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. 

Avukatların saatler sonra edindiği bilgilere göre mahkeme savcısı Caner Babaloğlu Kılıç'ın tahliye kararına itiraz etti. Savcı itirazına gerekçe olarak Kılıç'ın kaçma şüphesi olduğunu ileri sürdü. Savcı Babaloğlu'nun itirazını 35. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etmedi ve görevli olan 36. Ağır Ceza Mahkemesine yönlendirdi. Savcının itirazı sonrası 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kılıç'la ilgili itirazı değerlendirirken Kılıç, hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle tekrar gözaltına alındı.
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