Samanyolu Haber /Ekonomi / Denizlerin bereketi yok... Mevsimi ama en ucuz balık 15 TL /31 Ocak 2018 21:18

Denizlerin bereketi yok... Mevsimi ama en ucuz balık 15 TL

Karadeniz'de bu sezon balık avında yaşanan düşüş, fiyatlara olumsuz yansımaya devam ediyor. Sinop- Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Bayrak, tezgarlarda 15 liradan ucuza balık olmadığını söyledi.

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Sinop- Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak yaptığı açıklamada, geçmiş yıllara oranla balık avında yaşanan düşüşün vatandaşın alım gücünü zorladığını söyledi.

Tezgahlarda kilogramı 15 liradan düşük balık bulmanın zorlaştığını vurgulayan Bayrak, Karadenizliler için olmazsa olmaz hamsinin dahi fiyatı dolayısıyla lüks hale gelmeye başladığını dile getirdi.

Sezondan hem balıkçıların hem de vatandaşların istediğini bulamadığına işaret eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Tezgahlarda en ucuz balığın kilogramı 15 liradan başlıyor. Az olunca maalesef fiyatlar devamlı yukarıya gidiyor. Mesela hamsi, sezonu olmasına karşın 15 liradan satılıyor. Mezgit ve istavrit gibi balıklar ise 20 liradan satışa sunuluyor. Bunlar aslında devamlı tüketilen balık türleri arasında yer alıyor çünkü fiyatları vatandaşın alım gücüne uygundu. Şimdi ise lüks hale gelmiş. Bazı şeyleri anlamak için fiyatları dahi görmek yeterli oluyor. Fiyatlar bize balığın en kısır avlandığı sezonlardan birini yaşadığımızı gösteriyor. Tablo hiç iç açıcı değil."

Bayrak, balık avı sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğini anımsatarak, büyük bir sürpriz olmaması durumunda o tarihe kadar fiyatların aynı seviyelerde seyretmesini beklediklerini ifade etti.
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