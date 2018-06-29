Freni patlayan petrol tankeri 50 aracı kül etti

Freni boşalan petrol yüklü tanker kontrolden çıktı, yoldaki araçlara çarptıktan saniyeler sonra bomba gibi infilak etti.





Lagos’un ana arterlerinden birinde meydana gelen kazada yaralananlar arasındaki 4 kişinin durumu ağır.







33 bin litre petrol taşıyan tankerin kaza anına şahit olan otoyol kenarındaki bir tamirci, tankerin yoldan yokuş aşağı hızlanarak geriye doğru geldiğini, şoförünün “fren patladı, fren patladı” diye bağırdığını duyduğunu aktardı. Ancak saniyeler içinde patlama meydana geliyor ve petrol tankeri alev topuna döndü.





İPAHABER