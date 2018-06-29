Samanyolu Haber /Dünya / Freni patlayan petrol tankeri 50 aracı kül etti /29 Haziran 2018 20:01

Freni patlayan petrol tankeri 50 aracı kül etti

Nijerya’nın başkenti Lagos’ta meydana gelen petrol tankeri kazasında en az 9 kişi öldü, 50’den fazla araç kül oldu.

SHABER3.COM

Freni boşalan petrol yüklü tanker kontrolden çıktı, yoldaki araçlara çarptıktan saniyeler sonra bomba gibi infilak etti.

Lagos’un ana arterlerinden birinde meydana gelen kazada yaralananlar arasındaki 4 kişinin durumu ağır.

33 bin litre petrol taşıyan tankerin kaza anına şahit olan otoyol kenarındaki  bir tamirci, tankerin yoldan yokuş aşağı hızlanarak geriye doğru geldiğini, şoförünün “fren patladı, fren patladı” diye bağırdığını duyduğunu aktardı. Ancak saniyeler içinde patlama meydana geliyor ve petrol tankeri alev topuna döndü.

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