Esad'ın adamıyla gizlice görüşen İtalya'nın başı dertte

Gerekçe, yılın ilk aylarında dönemin İtalyan yetkililerin Suriye istihbarat ve güvenlik kurumlarının başındaki Ali Memlük'ü ağırlayarak gizli görüşme yapması.





ECCHR, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'n istihbarat ve güvenlik kurumlarının başkanlığını emanet ettiği Ali Memlük'ün gizli Roma ziyaretiyle temaslarını İtalyan hükümeti yetkilileri ve gazeteci kaynaklara doğrulattığını duyurdu.







ÖZEL UÇAKLA ROMA'YA GETİRİLDİ





Memlük'ün İtalya hükümeti tarafından özel uçakla Roma'ya getirildiği ve aralarında resmen açıklanmayan bir görüşme gerçekleştiği iddiaları şubatta basına yansımıştı.





İÇİŞLERİ BAKANI VE İSTİHBARAT SERVİSİ BAŞKANI KATILDI







İddiaları teyit ettirdiğini söyleyerek Avrupa Birliği'nin (AB) yasama sürecini başlatan ve yürütme organı olan Avrupa Komisyonu nezdinde İtalya hakkında suç duyurusunda bulunan ECCHR, 2018'in başında Roma'daki görüşmenin Memlük ile dönemin İtalya İçişleri Bakanı ve eski istihbarat servisi başkanı Marco Minniti arasında gerçekleştiğini söyledi. Görüşmeye İtalyan istihbarat servisi başkanı Alberto Manenti'nin de katıldığını kaydetti.





AB'YE SEYAHAT YASAĞI KONULMUŞTU





Haberlere göre görüşmede ulusal güvenlik meseleleri ele alınırken ECCHR'ye göre ziyaretle AB'nin 2011'de Memlük'e getirdiği seyahat ve finans yasağı delindi.





İTALYA'NIN TAVRI AYNI





Minniti, merkez solcu Paolo Gentiloni başbakanlığındaki hükümetin bakanıydı. Yeni kurulan popülist-aşırı sağcı hükümetin İçişleri Bakanı Matteo Salvini de göçe ve sığınmacılara tümüyle karşı dururken çıkarlar uyarınca Esad yönetimiyle görüşmeye itiraz etmiyor. Manenti de görevinin başında.





DİĞER AB ÜYELERİ HABERDAR EDİLMEDİ





ECCHR'ye göre İtalyan hükümeti gizli tuttuğu görüşmeden diğer AB'ye üye ülkelerin hükümetlerini ve AB Yüksek Temsilcisi (İtalyan) Federica Mogherini'yi haberdar etmedi. ECCHR'nin suç duyurusuna Uluslararası Af ve Redress gibi insan hakları örgütleri destek açıkladı.





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