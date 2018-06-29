Samanyolu Haber /Spor / Arsenal 12 futbolcusunu gönderiyor /29 Haziran 2018 19:50

Arsenal 12 futbolcusunu gönderiyor

İngiliz ekibi Arsenal, aralarında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Wilshere dahil 12 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu.

SHABER3.COM

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, aralarında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen Jack Wilshere'ın da yer aldığı 12 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme süreleri sona eren Marc Bola, Santi Cazorla, Alex Crean, Vlad Dragomir, Aaron Eyoma, Yassin Fortune, Ryan Huddart, Chiori Johnson, Hugo Keto, Per Mertesacker, Tafari Moore ve Jack Wilshere ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu oyuncuların yerine altyapıda yetişen Daniel Ballard, Dominic Thompson, Robbie Burton gibi genç oyuncularla profesyonel sözleşme yapılarak yola devam edileceği de vurgulandı.

İngiltere Milli Takımı'nda 34 maçta forma giyen 26 yaşındaki Jack Wilshere ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia ediliyor.
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