Fransa'da yakın tarihin en sıcak günü yaşandı

Meteo France, rekor sıcaklığın ülkenin güneyinde bulunan Gallargues-le-Montueux şehrinde kaydedildiğini ve 2003'te görülen en yüksek sıcaklık olan 44.1 dereceyi geçtiğini açıkladı. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn toplumun her kesiminin risk altında olduğunu belirterek uyarıda bulunurken, ülkenin güneyinde en yüksek ikinci seviye olan turuncu alarm durumuna geçildi.







Yetkililer ayrıca aşırı sıcakların devam etmesi halinde su kullanımı konusunda kısıtlamaya gidilebileceğini duyurdu.







İspanya'da 2 kişi hayatını kaybetti, orman yangınları baş gösterdi





Avrupa'nın güneyinde adeta kavrulan İspanya'da aşırı sıcaklar sebebiyle 17 yaşında bir genç ve 80 yaşında bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.





Ülkede 42 dereceye çıkan aşırı sıcaklar, Katalonya bölgesinde son 20 yılın en büyük yangınlarına yol açtı. İspanya'da 8 bölgede kırmızı alarm verilirken, gece sıcaklıklarının bile 25 dereceyi bulmasından dolayı özellikle kalp rahatsızlığı olan yaşlı kişilerin önlem alması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.





Sıcakların can aldığı İtalya'da sağlık bakanlığından uyarı







Akdeniz ülkesi İtalya'da da 40 dereceyi bulan aşırı sıcaklar sebebiyle sağlık bakanlığı 16 şehirde acilen tedbir alınması gerektiğini açıkladı. Ülkenin büyük kentlerinden Milano'da 72 yaşında evsiz bir adam hayatını kaybetti.





İngiltere'nin Manchester şehrinde aşırı sıcaklar sebebiyle Irwell Nehri'ne giren 12 yaşında bir kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Polis, vatandaşları serinlemek için nehir ve göllere girerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.





Birleşmiş Milletler çatısı altında acil toplantı yapan Dünya Meteoroloji Kurumu özellikle gece yüksek seyreden hava sıcaklıklarının tehlikeli boyutlara vardığını söyledi. Kurumun sözcüsü Claire Nullis "Gündüzleri rekor seviyede sıcaklıklar görülüyor. Ancak geceleri de en düşük sıcaklık ortalama 25 derece. Bu çok daha tehlikeli bir durum. Çünkü biz insanların vücudu geceleri dinlenirken onarılır ve kendine gelir. Tıpkı hayvanlar ve bitkiler gibi... Eğer sıcaklıklar geceleri 25 derecenin altına düşmüyorsa, bu hiç de iyi bir haber değil." ifadelerini kullandı.







Son 500 yılın en sıcak 5 yazı 21. yüzyılda yaşandı





Bilim insanları aşırı sıcakların 19'uncu yüzyılda hızlanan endüstri ve sanayileşme süreci sonrası meydana gelen iklim değişikliği ve küresel ısınma sonucu olduğunu düşünüyor. Araştırmalar dünyada ölçülen ortalama sıcaklıkların son yüzyılda 1 derece arttığını gösterirken, uzmanlar sıcak hava dalgalarının doğal olarak oluştuğunu ve iklim değişikliği sebebiyle daha sık yaşanacağını kaydetti.





Almanya'da bulunan Potsdam İklim Bilimi Enstitüsü görevlileri Avrupa'da 1500 yılından beri görülen en sıcak beş yaz mevsiminin 21'inci yüzyılda gerçekleştiğini ifade ediyor.