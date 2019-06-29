Samanyolu Haber
Hotel Main... Frankfurt'taki eviniz
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Ekonomi
/
Hotel Main... Frankfurt'taki eviniz
/
29 Haziran 2019 12:40
Hotel Main... Frankfurt'taki eviniz
Frankfurt şehir merkezi ve hava limanına oldukça yakın bir konumda olan Main Hotel'in avantajları hakkında bilgi almak için tıklayınız
Rahatlık ve huzur arayanların tercih ettiği Main Hotel Frankfurt ziyaretleriniz için oldukça avantajlı fiyat ve imkanlar sunuyor.
Bilgi almak için
HOTELMAIN.de adresine tıklayabilir
ya da +49 6104 800850 numaralı telefonu arayabilirsiniz
(
[email protected]
)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Hotel Main... Frankfurt'taki eviniz
Sonraki Haber >>
Aydın Engin'den etkin pişmanlıktan yararlananlara: Tek bir isim vermek bile kara bir lekedir
''Benim ve benim mahallemin sözlüğünde pişmanlık da, “mümkün olduğu kadar çok” filan değil...
MİT TIR’ları davasında karar çıktı
Yargıtay, MİT TIR'larının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'ı...
23 Haziran sonrası HDP'den yeni İmamoğlu açıklaması
HDP İstanbul İl binasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Günay Kubilay İstanbul...
Durmuş Yılmaz: 64 yıl sonra hükümet ilk kez bu yola başvurdu, bu tükenmişliktir
AKP iktidarının göreve getirdiği ilk Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olan İyi Parti Milletvekili...
Fenerbahçe'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti.
Öğrencilerden protesto: Dekana sırtlarını döndüler
İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri, Narlıdere...
Sarayın yeni danışmanlarına göreve başlar başlamaz zam: Maaşlar 18 bin lira oldu
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine zam yapıldı. Kurul üyelerine imzalatılan...
iPhone’un tasarımcısı, 30 yıl sonra Apple’dan ayrılıyor
ABD’li teknoloji devi Apple’ın baş tasarımcısı, Jony Ive bu yılın sonlarında yaklaşık 30...
Erdoğan: ABD'nin yaptırım uygulamayacağını Trump'tan duymuş olduk
Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ndeki temaslarının ardından açıklamalarda bulundu.
Tweet
‘Canı koşmak istemeyince…’
Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”
Merkel yine titreme nöbetine girdi
Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı
Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı
Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı
Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş
Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı
AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Aydın Engin'den etkin pişmanlıktan yararlananlara: Tek bir isim vermek bile kara bir lekedir
Libya ile büyük gerginlik: Hava sahası Türk uçaklarına kapatıldı, Türkiye düşman ilan edildi
Seçim yenilgisi sonrası AKP'de isyan: Sadece başkan ve adamları kaldı
'Filmlerde gördüğüm işkenceye Ankara Mali Şube’de tanık oldum'
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
17:17:28