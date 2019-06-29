Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: ABD'nin yaptırım uygulamayacağını Trump'tan duymuş olduk /29 Haziran 2019 12:26

Erdoğan: ABD'nin yaptırım uygulamayacağını Trump'tan duymuş olduk

Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ndeki temaslarının ardından açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, "S-400'lere ilişkin ABD'nin yaptırım uygulamayacağını Trump'tan duymuş olduk" dedi. Erdoğan, General Hafter'ın güçlerinin 'Libya karasularındaki Türk gemilerinin vurulacağına' dair açıklamasından 'haberinin olmadığını' söyledi. 

Erdoğan S-400'lerle ilgili soruya, Trump'ın da basın toplantısı oldu. S-400'lerle ilgili konuda bizim anlaşmamız her şeyimiz bitmiştir. Olay teslimat sürecindedir. Teslimat sürecindeki bir sözleşmeyi inkâr etmemiz Türkiye'ye yakışmaz. Biz ABD'den patriot alma için Obama ile görüşmüştük, satışı gerçekleştirmediler.  Bizim de hava savunma sistemi almamız gerekiyordu, Rusya'dan aldık. Yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk.  Biz ABD ile stratejik ortağız. Türkiye'nin egemenlik alanına kimsenin müdahale hakkı yoktur. Bunun bilinmesi gerekir." yanıtını verdi. 

Libya açıklaması

Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu'nun "Türk gemilerinin vurulması" kararına dair soruya Türk gemilerinin vurulaması" kararına dair soruya cevap: Kim tarafından böyle bir talimat verilmiş haberim yok. Hangi gemilere vurulma talimatı verilmiştir? Kim tarafından talimat verilmiş haberim yok. Şu anda ilgili birçok arkadaşımız burada." yanıtını verdi. 


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