Almanya: Yıldırım'ın verdiği sözü tutmasını bekliyoruz

Başbakan Binali Yıldırım'ın onayına rağmen Alman diplomatların üç haftadır tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel ile görüşmesine izin verilmiyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Maalesef ve tamamen anlaşılmaz bir şekilde kendisiyle görüşmek mümkün olmadı. Başbakan Yıldırım'dan Başbakan Merkel'e verdiği sözün yerine getirilmesini bekliyoruz”, dedi.





Başbakan Binali Yıldırım 4 Mart'ta telefonla görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Konsolosluk görevlilerinin Deniz Yücel ile ilgilenebileceğini söylemiş, ancak bakanlığın Türk hükümetine yaptığı görüşme izni taleplerine olumlu yanıt alınamamıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Federal Meclis genel kurulundaki konuşmasında Türkiye'den Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını talep etmişti.





Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Binali Yıldırım ile Merkel arasındaki telefon görüşmesine atfen, "Türk Başbakanının sözüne artık güvenemeyeceksek, bu hayal kırıklığı yaratır" açıklaması yapmıştı.





Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Deniz Yücel ve çifte uyruklu diğer tutuklularla bağlantı kurmak için çeşitli düzeylerde girişimde bulunulduğunu ve konunun artık ‘ikili ilişkileri sıkıntıya sokar hale geldiğini' söyledi. Alman ‘Welt' gazetesinin Türkiye muhabirliğini yapan Yücel 14 Şubat'ta gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Yücel 27 Şubat'tan beri İstanbul Silivri Cezaevi‘nde ‘terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten‘ tutuklu bulunuyor.