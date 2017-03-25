Samanyolu Haber /Dünya / Almanya: Yıldırım'ın verdiği sözü tutmasını bekliyoruz /25 Mart 2017 01:55

Almanya: Yıldırım'ın verdiği sözü tutmasını bekliyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk yetkililerinin tutuklu Deniz Yücel ile görüştürülmediğini açıklayarak, Başbakan Yıldırım'ın Merkel'e Yücel konusunda verdiği sözü yerine getirmesini beklediklerini açıkladı.

SHABER3.COM

Başbakan Binali Yıldırım'ın onayına rağmen Alman diplomatların üç haftadır tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel ile görüşmesine izin verilmiyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Maalesef ve tamamen anlaşılmaz bir şekilde kendisiyle görüşmek mümkün olmadı. Başbakan Yıldırım'dan Başbakan Merkel'e verdiği sözün yerine getirilmesini bekliyoruz”, dedi.

Başbakan Binali Yıldırım 4 Mart'ta telefonla görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Konsolosluk görevlilerinin Deniz Yücel ile ilgilenebileceğini söylemiş, ancak bakanlığın Türk hükümetine yaptığı görüşme izni taleplerine olumlu yanıt alınamamıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Federal Meclis genel kurulundaki konuşmasında Türkiye'den Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını talep etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Binali Yıldırım ile Merkel arasındaki telefon görüşmesine atfen, "Türk Başbakanının sözüne artık güvenemeyeceksek, bu hayal kırıklığı yaratır" açıklaması yapmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Deniz Yücel ve çifte uyruklu diğer tutuklularla bağlantı kurmak için çeşitli düzeylerde girişimde bulunulduğunu ve konunun artık ‘ikili ilişkileri sıkıntıya sokar hale geldiğini' söyledi. Alman ‘Welt' gazetesinin Türkiye muhabirliğini yapan Yücel 14 Şubat'ta gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Yücel 27 Şubat'tan beri İstanbul Silivri Cezaevi‘nde ‘terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten‘ tutuklu bulunuyor.
<< Önceki Haber Almanya: Yıldırım'ın verdiği sözü tutmasını bekliyoruz Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:38:15