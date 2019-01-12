Fransa'da sarı yeleklilerin eylemi yasaklandı

Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri 9'uncu haftaya giriyor. Kitlesel gösterinin yapılacağı Bourges kentindeki gösteri valilik tarafından yasaklandı.

Cher bölgesi Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, sarı yeleklilerin Bourges kentinin merkezinde eylem yapmalarının yasaklandığı belirtildi.







Açıklamada, şehir merkezinin dışında eylem yapılabileceği kaydedildi.





Sarı yeleklilerin öncü isimleri Priscillia Ludosky ve Maxime Nicolle sosyal medyadan eylemcileri ülkenin orta kesimlerinde bulunan Bourges'da gösteri düzenlemeye davet etmişti.





ÜLKE GENELİNDE SÜREN EYLEMLER YARIN 9'UNCU HAFTADA

Eylemciler ülke genelinde gösterilerin 9'uncu haftasında bir kez daha sokağa çıkacak. Gösterilerde yaklaşık 80 bin polis görev yapacak.





Fransa Başbakanı Edouard Philippe, pazartesi akşamı televizyon programında yaptığı açıklamada izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert şekilde cezalandırılması için yeni yasa çıkaracaklarını söylemişti.





AKARYAKIT ZAMLARINDAN MACRON'UN İSTİFASI TALEBİNE

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.





Polisin eylemcilere sert müdahalesinin dikkati çektiği protestolarda şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.





Sarı yeleklilerin eylemlerinde çıkan olaylarda şu ana kadar 5 bin 600 kişi gözaltına alınırken, binden fazla kişiye ise hapis cezası verildi

