Samanyolu Haber /Gündem / İlginç soygun kameralara yansıdı! /12 Ocak 2019 12:54

İlginç soygun kameralara yansıdı!

Rusya'da ilginç bir soygun yaşadı

İlginç soygun kameralara yansıdı!

Bir soyguncu önce silahla tehdit ettiği kadın görevlinin önündeki baltayla kırıp içeri girdi. Soyguncudan korkan kadın kendini yazıcının toneriyle korumaya çalıştı
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İlginç soygun kameralara yansıdı!

İlginç soygun kameralara yansıdı!

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