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İlginç soygun kameralara yansıdı!
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İlginç soygun kameralara yansıdı!
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12 Ocak 2019 12:54
İlginç soygun kameralara yansıdı!
Rusya'da ilginç bir soygun yaşadı
İlginç soygun kameralara yansıdı!
Bir soyguncu önce silahla tehdit ettiği kadın görevlinin önündeki baltayla kırıp içeri girdi. Soyguncudan korkan kadın kendini yazıcının toneriyle korumaya çalıştı
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