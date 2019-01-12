Samanyolu Haber /Gündem / Bu gıdalar nefes açıyor /12 Ocak 2019 13:20

Bu gıdalar nefes açıyor

Derin bir nefes alamıyorsanız, tat ve koku alma duyunuz artık eskisi gibi çalışmıyorsa burun tıkanıklığınızı bir an önce tedavi ettirmeniz gerekiyor.

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Burun tıkanıklığı ister mevsimsel alerjiler ister soğuk algınlığı ile gripten kaynaklansın ciddi bir durumdur.


 
Kış aylarında birçok kişi sinüzite bağlı baş ağrısı ve burun tıkanıklığı sorunu yaşar. İlaç tedavisinin yanında sinüzite bağlı baş ağrısını ve burun tıkanıklığını evinizdeki baharatlarla tedavi edebilirsiniz.

İşte o gıdalar:

Zencefil: Bu güzel kokulu baharat Asya’da tıbbi özellikleri nedeniyle kullanılıyor. Antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahip olan zencefil soğuk algınlığı ve griple savaşmada vücudunuza yardım eder. Ayrıca öksürüğü de yatıştırır. Limonlu, ballı ve zencefili çay sinüsleri açar.

Kırmızı turp: Kırmızı ya da siyah rengine bakmaksızın turp doğal bir burun açıcıdır ve antiviral, antibakteriyel özelliklere sahiptir. Çünkü grip ve soğuk algınlığının iyileşmesine yardım eden C vitamini içerir.

Yaban turbu: Daha güçlü olan yaban turpunu yedikten sonra dakikalar içinde burnunuzdaki mukusların çözüldüğünü hissedersiniz.

Çiğ sarımsak: Sarımsakta bulunan allyl thisulfinate isimli aktif içerik burun tıkanıklığını iyileştiriyor. Sarımsak çiğ olarak yenilince tat alma tomurcuklarını örter ve gözleriniz sulanabilir. Çiğ sarımsak bir süre sonra daha rahat nefes almanızı sağlar. Çiğ sarımsak ağız kokusuna yol açar. Bu nedenle salatalarınıza karıştırabilirsiniz.

Çiğ soğan: Keskin ve baharatlı olan soğan gözlerinizi sulandırır ve tıkanmış sinüslerinizi açar. Kahverengi soğanlar beyaz soğandan daha keskin olanlardır; kırmızı soğanlar ise en tatlısıdır.

Hardal: Burnunuzun açılmasını sağlayacak bir diğer lezzetli çeşni de hardaldır. Bir çay kaşığı ağzınıza atabileceğiniz gibi kızarmış ekmek ya da krakerle de yiyebilirsiniz.

Kırmızı biber: Acı kırmızı biberde bulunan capsaicin isimli madde doğal bir ağrı kesicidir. Mukus akışını durdurup ağrıya yol açan burun yollarını kapatarak burun akıntısına ve sulanan gözlerinize de iyi gelir. Kırmızı biberi çorbalarınıza, soslarınıza, et yemeklerinize ekleyebilirsiniz.
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