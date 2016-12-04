Samanyolu Haber /Spor / Fransa'da sahaya patlayıcı madde attılar /04 Aralık 2016 19:06

Fransa'da sahaya patlayıcı madde attılar

Ligue 1'in 16. haftasında oynanan Metz - Lyon mücadelesi sahaya atılan patlayıcı bir yabancı maddenin kaleci Lopes'i sakatlaması sebebiyle yarım kaldı.

Fransa Liginde sahaya patlayıcı attılar maç yarım kaldı

Ligue 1'in 16. haftasında oynanan Metz - Lyon mücadelesi tamamlanamadı.

28. dakikada ev sahibinin 1-0 öne geçtiği mücadelenin ilk yarım saati sona ererken şok bir olay yaşandı: Yaşadığı bir sakalıktan dolayı sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu sırada, Anthony Lopes ve doktorunun hemen yanına doğru atılan bir fişek, Lyon'lu oyuncunun hemen dibinde patladı.

Metz'li savunmacı Guido Milan çevresindeki futbolcuları fişekten uzaklaşmaları konusunda uyarsa da tedavi gören Lopes ve onunla ilgilenen doktor, atılan maddeye hazırlıksız yakalandı.

Hakem olayın hemen sonrasında iki takımı da soyunma odasına gönderdi ve maça verilen 45 dakikalık aranın ardından, karşılaşma daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanmak üzere tatil edildi.

Lyon hem Lopes'in hem de takım doktorunun patlayan fişek nedeniyle sakatlandığını, ikisinin de kontrol ve tedavilerinin hastanede süreceğini açıkladı.
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