Kürtçeye OHAL darbesi

HDP’li Adıyaman OHAL’in ardından çıkarılan KHK’lar ile bölgede kapatılan Kürtçe eğitim veren okul ve derneklerin son durumunu T24’e şöyle açıkladı:

2014'te yaşları 5-11 arasındaki çocuklara Kürtçe eğitim veren Ferzad Kemanger İlkokulu açıldı. 677 sayılı KHK ile 09.10,2016 tarihinde kapatıldı. Yine Diyarbakır’da Kürtçe eğitim veren Ali Heriri İlkokulu ilkbaharda kapatılmış, kapatılması ile ilgili mahkeme devam etmektedir.

15.09.2014 te yaşları 5-11 arasındaki çocuklara Kürtçe eğitim veren Ferzad Kemanger İlkokulu açıldı. 677 sayılı KHK ile 09.10,2016 tarihinde kapatıldı. Yine Diyarbakır’da Kürtçe eğitim veren Ali Heriri İlkokulu ilkbaharda kapatılmış, kapatılması ile ilgili mahkeme devam etmektedir.





2006 da merkezi Diyarbakır’da olmak üzere farklı illerdeki 37 şubesiyle Kürt Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Üzerine çalışan (KURDİ-DER) açıldı. Kültürel etkinlikler kapsamında Kürtçenin farklı lehçelerinde (kırmançki, kurmanci, sorani) atölye çalışmaları şeklinde dil öğretimi çalışmalarına başladı. Günümüze kadar 10 binden fazla kişinin bu atölyelerden (kırmançki, kurmanci, sorani) lehçelerinden yararlandığı ve bu eğitim sonunda sertifika sahibi olduğu ilgili kurumların beyanlarında görülmektedir. 677 KHK ile bu dernekler kapatılmıştır.





2004 yılında Ankara’da kurulan KÜRD-DER (Kürt Kültürünü Araştırma Derneği) benzer çalışmaları yürütmüş bu çalışmalar sonucunda 2 bini aşkın kişi gönüllülük temelinde dil eğitimi almıştır. 677 KHK ile bu dernek te kapatılmıştır.





Cizre’de 2014 yılında Dibistana Seretayî Bêrîvan açıldı. Açılışından sonra üç kez mühürlenmiş, geçen yıl eğitime devam etmiştir. Fakat bu yıl Cizre Belediyesine kayyum atanınca Kürtçe eğitim durdurulmuştur.