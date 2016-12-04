Finlandiya'da belediye başkanı ve 2 gazeteci öldürüldü

Finlandiya'nın Rusya sınırına yakın Imatra kentinde dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Medyada yer alan haberlere göre akşam saatlerinde Belediye Başkanı ile beraberindeki iki kadın gazeteci restoran çıkışında saldırıya uğradı.





23 yaşındaki zanlı üç kadını vurarak öldürdü. Polis saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. Zanlının saldırıyı düzenleme sebebi henüz bilinmiyor. Öldürülen Belediye Başkanı Tiina Wilen-Jäppingen'in Sosyal Demokrat Partili olduğu kaydedildi.





Görgü tanıkları saldırganın polis tarafından gözaltına alınırken karşı koymadığını belirtti. Saldırganın üç kişiyi tüfekle öldürdüğü bildirildi. Görgü tanıkları saldırının ardından üç kişinin cesedinin örtüldüğünü ve polisin olay yerine giriş çıkışlara kapattığını kaydetti.





(DW)