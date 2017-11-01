Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da büyük bir terör saldırısı önlendi /01 Kasım 2017 13:30

Almanya'da büyük bir terör saldırısı önlendi

Almanya'da büyük bir terör saldırısı hazırlığı yaptığı belirtilen bir Suriyeli yakalandı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Maize, "Tehdit henüz geçmedi, batı İslami terörün hedefinde" dedi

Dünya, henüz ABD'de kamyonuyla insanları ezen ve ateş açarak 8 kişinin ölümüne yol açan saldırganın şokunu atlatamazken Almanya'dan bir terör saldırısı haberi geldi. Almanya'nın kuzeyindeki Schwerin kentinde büyük bir bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğundan şüphelenilen bir Suriyeli gözaltına alındı.

ORTAK OPERASYON

Sputnik'in haberine göre Federal Polis, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ve Eyalet Emniyet Teşkilatı özel kuvvetleri tarafından Schwerin'in Neu Zippendorf semtinde bir operasyon düzenlendi.

19 YAŞINDA ÖLÜM MAKİNESİ

Karlsruhe'deki Federal Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 yaşındaki Suriyeli'nin temmuz ayından beri Almanya'da tahrip gücü yüksek patlayıcı maddelerle bombalı saldırı planladığı ve somut hazırlıklar içinde olduğu belirtildi. Açıklamada, Yamen A. adlı zanlının hedefinin mümkün olduğunca çok insanı öldürmek ve yaralamak olduğu kaydedildi. Bu hedefe ulaşmak için internet üzerinden bomba yapımında kullanılan patlayıcı maddeler ısmarladığı dile getirildi.

HEDEFİ: EN ÇOK  ÖLÜM

Açıklamaya göre, sülfirik asit ve içinde hidrojen peroksit bulunan bir madde ısmarlayan zanlının, bunlarla tahrip gücü yüksek, TATP olarak da bilinen aceton peroksit üretmeyi hedeflediği tahmin ediliyor. Ayrıca eylül ayında 10 kilo hidrojen peroksit ısmarladığı, ancak siparişin bilinmeyen bir nedenle iptal edildiği belirtildi. Bunun yanı sıra zanlının evinde yapılan aramada, uzaktan kumanda yapımında kullanılan maddeler bulunduğu kaydedildi.

'HALİFE'NİN ASKERİ'

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, zanlının, kendisini "Halife'nin Askeri" olarak tanıtan bir IŞİD üyesi ile sosyal medya üzerinden bağlantıda olduğu kaydedildi. Kimliği henüz belirlenmeyen bu kişinin, zanlının planlarını ne kadar desteklediğinin bilinmediği ifade edildi. Açıklamaya göre, zanlının saldırı planını tek başına yapıp yapmadığı da belirsizliğini koruyor. Olayla bağlantılı olarak Schwerin ve Hamburg'da bazı evlerde arama yapıldı. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziére tarafından yapılan yazılı açıklamada, Schwerin'deki operasyonla 'Almanya'da büyük bir terör saldırısının engellendiği' belirtildi. İçişleri Bakanı de Maizére, 'doğru zamanda düzenlendiğine' dikkat çektiği operasyonun "kanıtları ortaya koymak için geç, ama tehlikeyi önlemek için yeterince erken olduğunu" kaydetti.

EHLİKE HALA MEVCUT

Almanya'da terör saldırısı tehlikesinin hâlâ yüksek olduğunu ifade eden Bakan de Maizére, 'Almanya, Avrupa ve Batı'nın İslamcı terörizmin hedefinde yer aldığını' belirtti. Zanlının 24 saat içinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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