Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da bir şehir boşaltılıyor /07 Mayıs 2017 10:07

Almanya’da bir şehir boşaltılıyor

Almanya'nın Hannover kentinde yaşayan yaklaşık 50 bin kişi, bugün yerel saatle 09:00'da tahliye edilecek. Gerekçe ise II. Dünya Savaşı'ndan kalan bombalar.

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Almanya’da şimdiye kadar gerçekleştirilen ikinci en büyük ‘bomba operasyonu’, şehrin nüfusunun 10’da birini etkileyecek.

Tahliye edilecek binalar arasında 7 bakım evi, 1 klinik ve kıtalararası üretim yapan bir lastik fabrikası da bulunuyor.

Hannoverlilerin akşam saatlerinde evlerine dönebileceğini öngören yetkililer, tahliye operasyonundan etkilenenlere ilaç gibi gerekli eşyalarını yanlarına almalarını tavsiye etti.

Evler boşaltılırken, doğal gazın ve tüm elektrikli eşyaların kapatılması gerekiyor.




II. Dünya Savaşı sırasında müttefik devletler, Hannover’i bombalamış ve şehrin büyük kısmı yerle bir edilmişti. 9 Ekim 1943’te atılan 261 bin bombayla, bin 245 kişi hayatını kaybetmiş, 250 bin kişi evsiz kalmıştı.

Almanya’da en büyük bomba imha operasyonu geçen yıl Noel günü Augsburg’da gerçekleştirilmişti. 3.8 tonluk bir bomba topraktan çıkartılırken 54 bin kişi tahliye edilmişti.
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