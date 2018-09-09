Fransa camiler için yurt dışından para gelmesini yasaklıyor









FRANSA, ülkede camilerin inşası ve restore edilmesi için ülkeye gelen yabancı fonların etkisini sınırlamak istiyor. Bu Pazar 9 Eylül 2018 günü, Montagine Enstitüsü, tarafından hazırlanıp teklife sunulacak olan 800 sayfalık bir rapor Fransa'da İslami düşünce çerçevesinde pazarlanan helal gıda ürünlerine getirilecek yeni normları ve konulması düşünülen yeni helal vergisini kapsıyor. Fransa'nın ikinci dini kabul edilen İslamiyet ve bu dine inananların tercih ettiği helal gıda ürünleri bu sonbaharda yeniden düzenleme getirilecek. Konuyla ilgili olarak hazırlanmış olan 800 sayfalık rapor, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yazar Hakim El Karoui tarafından yapılan öneriler de yer alıyor.









HELAL KISTASLARINA STANDART

Buna benzer bir vergi, 1990'larda zamanın iç işleri bakanı olan Charles Pasqua tarafından önerilmişti. Öte yandan, helal uygulamasının hala karmaşıklığını koruyor. Çünkü Fransa'da helal için ortak bir standart olmadığı iddia ediliyor. Aynı zamanda, et ihtiyacı için hayvanların kesimi yönünde aynı kıstasların her yerde ve aynı şekilde uygulanmasını sağlamak için bir tüzük oluşturulmasını gerekebilir.

Bu vergi düzenli hale getirilerek, Montaigne Enstitüsü tarafından hazırlanan 800 sayfalık rapor da bu konuların ciddi bir şekilde irdelendiği ifade ediliyor. Raporun ön gördüğüne göre, Fransa'da “İslam için Müslüman Derneği”, aynı zamanda finans konusunda sorumlu kurum olacak