Samanyolu Haber /Gündem / Şoförü uyuyan kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti /09 Eylül 2018 09:22

Şoförü uyuyan kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun’da şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı’ya çarptı.Kaza kamyonun güvenlik kameralarına yansıdı

Uyudu... Yayaya çarptı...Ve ölüme sebep oldu

Samsun’dan Ordu yönüne giden 34 BET 392 plakalı kamyon, şoför Gürdal T.’nin direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı’ya (59) çarptı. 

Kamyonun üzerinden geçtiği Burhan Yazıcı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Gürdal T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise saniye saniye kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gürdal T.’nin kamyonun başında uykuya yenik düştüğü, kısa süre sonra da aracın yoldan çıkıp Burhan Yazıcı’ya çarptığı görüldü.
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